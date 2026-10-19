Sagt að tveir haldi úr Fossvoginum í Garðabæinn

Matthías Vilhjálmsson verður aðstoðarmaður Rúnars Páls Sigmundssonar hjá karlaliði Stjörnunnar á næsta tímabili.
Tilkynnt var um endurkomu Rúnars í Garðabæinn á dögunum en Guðmundur Benediktsson sagði í Stúkunni á Sýn Sport í kvöld að Matthías verði aðstoðarþjálfari. Vísir vekur athygli á þessu.
Matthías lagði skóna á hilluna í fyrra, þá leikmaður Víkings, eftir glæstan feril. Hefur hann starfað við yngri flokkaþjálfun í Fossvoginum síðan.
Þá segir sparkspekingurinn Kristján Óli Sigurðsson að Viktor Bjarki Arnarsson, aðstoðarþjálfari hjá Víkingi, verði yfirmaður knattspyrnumála hjá Stjörnunni.
Nýr director of football hjá Srjörnunni. Vikror Bjarki Arnarsson. Skjalfest #HeimavinnaHöfðingjans
— Kristján Óli Sigurðsson (@kristjanoli) October 19, 2026