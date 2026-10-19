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DV
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Sagt að tveir haldi úr Fossvoginum í Garðabæinn

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 19. október 2026 22:03
Mynd: Víkingur

Matthías Vilhjálmsson verður aðstoðarmaður Rúnars Páls Sigmundssonar hjá karlaliði Stjörnunnar á næsta tímabili. 

Tilkynnt var um endurkomu Rúnars í Garðabæinn á dögunum en Guðmundur Benediktsson sagði í Stúkunni á Sýn Sport í kvöld að Matthías verði aðstoðarþjálfari. Vísir vekur athygli á þessu.

Matthías lagði skóna á hilluna í fyrra, þá leikmaður Víkings, eftir glæstan feril. Hefur hann starfað við yngri flokkaþjálfun í Fossvoginum síðan. 

Þá segir sparkspekingurinn Kristján Óli Sigurðsson að Viktor Bjarki Arnarsson, aðstoðarþjálfari hjá Víkingi, verði yfirmaður knattspyrnumála hjá Stjörnunni.

 

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