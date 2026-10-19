McTominay sterklega orðaður við endurkomu

Scott McTominay gæti verið á leið aftur í ensku úrvalsdeildina næsta sumar, en Manchester United og Aston Villa eru sögð hafa áhuga á miðjumanninum.
Þessi 29 ára gamli Skoti hefur staðið sig frábærlega hjá Napoli frá því hann yfirgaf United árið 2024, en framtíð hans hjá ítalska félaginu er óljós.
Samkvæmt Sacha Tavolieri, blaðamanni Sky Sports, gæti McTominay verið fáanlegur fyrir aðeins 25 til 30 milljónir evra næsta sumar. Þá verður eitt ár eftir af samningi hans við Napoli.
Viðræður um nýjan samning hafa lítið þokast áfram og talið er að Napoli sé tilbúið að selja hann frekar en að missa hann frítt síðar.
Umboðsmaður McTominay er sagður þegar hafa rætt lauslega við nokkur félög í ensku úrvalsdeildinni um möguleg félagaskipti.