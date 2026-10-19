Hafa samband
DV
433

Liverpool gæti gert tilboð í janúar

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 20. október 2026 14:30
Getty Images

Liverpool hefur mikinn áhuga á Pierre Kalulu, varnarmanni Juventus, og gæti reynt að fá hann til félagsins í janúar.

Þessi 26 ára gamli Frakki hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína á Ítalíu og er Andoni Iraola, stjóri Liverpool, sagður aðdáandi hans, sér í lagi vegna vandræða í vörn liðsins.

Kalulu, sem getur bæði leikið sem miðvörður og hægri bakvörður, er samningsbundinn Juventus til ársins 2029 en talið er að myndarlegt tilboð þurfi svo ítalska stórveldið sé til í að selja.

Kalulu er uppalinn hjá Lyon í heimalandinu og lék einnig með AC Milan áður en hann færði sig yfir til Juventus.

Fleiri fréttir