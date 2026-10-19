Liverpool gæti gert tilboð í janúar

Liverpool hefur mikinn áhuga á Pierre Kalulu, varnarmanni Juventus, og gæti reynt að fá hann til félagsins í janúar.
Þessi 26 ára gamli Frakki hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína á Ítalíu og er Andoni Iraola, stjóri Liverpool, sagður aðdáandi hans, sér í lagi vegna vandræða í vörn liðsins.
Kalulu, sem getur bæði leikið sem miðvörður og hægri bakvörður, er samningsbundinn Juventus til ársins 2029 en talið er að myndarlegt tilboð þurfi svo ítalska stórveldið sé til í að selja.
Kalulu er uppalinn hjá Lyon í heimalandinu og lék einnig með AC Milan áður en hann færði sig yfir til Juventus.