Krossbrá þegar dómarinn dró upp rauða spjaldið en ekki var allt sem sýndist - Myndband

Ethan Nwaneri, leikmaður Dortmund, brá heldur betur í brún þegar dómarinn sýndi honum rauða spjaldið eftir aðeins 17 sekúndur í leik gegn Union Berlin í þýsku deildinni um helgina.
Hinn 19 ára gamli Nwaneri, sem er í láni frá Arsenal, braut nokkuð groddaralega á Tom Rothe og dró dómarinn Daniel Schlager umsvifalaust upp rauða spjaldið.
Schlager áttaði sig hins vegar fljótt á því að hann hafði dregið upp vitlaust spjald. Hann leiðrétti mistökin og sýndi Nwaneri gult spjald í staðinn.
Nwaneri hefur ekki alveg náð sér á strik í upphafi tímabils með Dortmund, en atvikið umrædda má sjá hér að neðan.
Referee pulls out a red card for Nwaneri by mistake, quickly changes it to yellow
by u/interestingtruck10 in soccer