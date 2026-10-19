Hryllingur í Bandaríkjunum: Barn lést er pallbíl var ekið inn í hóp fólks - Ökumanninum sleppt úr haldi

Tveir létust og tíu særðust þegar pallbíl var ekið inn á knattspyrnuvöll í Wichita í Kansas í Bandaríkjunum á laugardag, þar sem knattspyrnuleikur barna fór fram.
Þeir sem létust voru Cole Adrian, sex ára drengur, og Nicholas Schafer, 35 ára karlmaður. Tíu aðrir voru fluttir á sjúkrahús með áverka eftir atvikið.
Ökumaður bílsins, 34 ára kona, var handtekin á vettvangi en síðar látin laus á meðan beðið er niðurstaðna úr eiturefnamælingum og rannsókn á bílnum.
Atvikið hefur vakið mikinn óhug í Bandaríkjunum og fjölmargir stjórnmálamenn hafa vottað aðstandendum samúð sína.
Laura Kelly, ríkisstjóri Kansas, segist fylgjast náið með málinu og hafa boðið fram aðstoð ríkisins. Hún þakkaði jafnframt viðbragðsaðilum fyrir störf þeirra á vettvangi.