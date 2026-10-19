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DV
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Högg fyrir Manchester City

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 20. október 2026 09:30
Getty Images

Antoine Semenyo, sóknarmaður Manchester City, verður frá keppni næstu átta vikurnar eða svo vegna hnémeiðsla. Þetta staðfestir Enzo Maresca, stjóri liðsins.

Semenyo meiddist í 3-2 sigri City gegn Ipswich um helgina, en hann kom inn á sem varamaður í síðari hálfleik. Hann gæti verið frá keppni fram í desember.

Erling Braut Haaland er einnig að glíma við meiðsli eftir helgina og ekki víst hvort hann geti spilað gegn AEK Aþenu í Meistaradeildinni í kvöld. 

Semenyo hefur áður leyst hann af sem fremsti maður svo meiðslin koma sér illa. Talið er að Phil Foden eða Iliman Ndiaye gætu spilað frammi í kvöld. 

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