Högg fyrir Manchester City

Antoine Semenyo, sóknarmaður Manchester City, verður frá keppni næstu átta vikurnar eða svo vegna hnémeiðsla. Þetta staðfestir Enzo Maresca, stjóri liðsins.
Semenyo meiddist í 3-2 sigri City gegn Ipswich um helgina, en hann kom inn á sem varamaður í síðari hálfleik. Hann gæti verið frá keppni fram í desember.
Erling Braut Haaland er einnig að glíma við meiðsli eftir helgina og ekki víst hvort hann geti spilað gegn AEK Aþenu í Meistaradeildinni í kvöld.
Semenyo hefur áður leyst hann af sem fremsti maður svo meiðslin koma sér illa. Talið er að Phil Foden eða Iliman Ndiaye gætu spilað frammi í kvöld.