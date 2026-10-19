Heyra spjöldin brátt sögunni til?

Dómarar í Úrúgvæ eru farnir af stað með tilraunaverkefni þar sem þeir nota rafræn spjöld, gul og rauð, í stað hefðbundinna spjalda. Nýjungin gæti breytt því hvernig dómarar starfa í framtíðinni.
Dómarinn Eduardo Varela notaði tæki á stærð við farsíma í bikarleik Nacional og Rentistas á dögunum. Þegar leikmaður fékk gult spjald sýndi dómarinn honum gulan skjá í stað þess að draga upp hefðbundið spjald.
Tækið skráir einnig brot, mörk og aðrar ákvarðanir dómara rafrænt og á að einfalda skýrslugerð eftir leiki.
Tilraunin hefur þó ekki gengið áfallalaust fyrir sig. Erfitt hefur reynst fyrir áhorfendur að greina litina á skjánum og í fyrri prófun varð sólarljós til þess að hætta þurfti við notkun tækisins.
Framleiðendurnir vinna nú að endurbótum og vonast til að tæknin verði síðar tekin upp víðar, jafnvel í leikjum á vegum FIFA.