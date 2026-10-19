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DV
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Fyrsti sigur Tottenham kom gegn nýliðunum

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 19. október 2026 21:29

Tottenham vann sinn fyrsta leik í ensku úrvalsdeildinni og lyfti sér upp úr fallsæti með sigri á nýliðum Coventry á heimavelli í hörkuleik í kvöld.

James Maddison kom Tottenham yfir eftir tæpan stundarfjórðung og staðan í hálfleik var 1-0.

Jack Rudoni jafnaði fyrir gestina snemma í seinni hálfleik en Omar Marmoush kom heimamönnum yfir á ný á 58. mínútu. 

Það var svo Ben Davies sem innsiglaði 3-1 sigur Tottenham í uppbótartíma. 

Tottenham er í 16. sæti með 6 stig, jafnmörg og Bournemouth og Coventry sem sitja sitt hvoru megin við Lundúnaliðið í töflunni

 

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