Fyrrverandi leikmaður Stjörnunnar opnar sig um erfiða stöðu – „Það er sárt“

Fyrrum knattspyrnumaðurinn Steven Caulker hefur opnað sig um erfiðleika sína við að finna vinnu eftir að knattspyrnuferlinum lauk.
Caulker, sem er 34 ára, lék með Stjörnunni hér á landi síðasta sumar en lagði skóna á hilluna í desember. Hann tók í kjölfarið við starfi aðstoðarþjálfara hjá Konyaspor í Tyrklandi en hætti þar í september.
„Það er streituvaldandi að vera atvinnulaus. Ég hef oft verið í þessari stöðu áður og þekki tilfinningasveiflurnar, en það gerir þetta ekkert auðveldara,“ skrifaði Caulker á LinkedIn-síðu sína.
„Það er sárt að sækja um störf sem maður hefur alla hæfni til að sinna en fá ekki einu sinni boð í atvinnuviðtal.“
Caulker segist þó reyna að halda í jákvæðnina og viðurkennir að hann hafi hafnað starfstilboðum sem samræmast ekki markmiðum hans.
Caulker lék meðal annars með Tottenham, Liverpool og QPR á ferlinum. Hann hefur áður rætt opinberlega um baráttu sína við áfengis- og spilafíkn.