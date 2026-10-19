Fleiri nöfn í umræðuna um frægt fyllerí landsliðsmanna Íslands - „Skamma þá sem ætla að tala um þetta en engin iðrun frá gerendunum“

Arnar Gunnlaugsson tjáði sig loks um agarbrot nokkurra landsliðsmanna Íslands í viðtali við Vísi undir lok síðustu viku. Málið var til umfjöllunar í útvarpsþættinum Fótbolti.net á X-inu á laugardag.
Nokkrir landsliðsmenn, sem ekki hafa enn verið nefndir á nafn opinberlega af landsliðsþjálfaranum, KSÍ eða öðrum sem standa næst liðinu, stunduðu fjárhættuspil og drukku áfengi í miðju landsliðsverkefni á dögunum. Agabrotið var framið á laugardagskvöldi, í kjölfar sigurs gegn Búlgaríu hér heima. Þremur dögum síðar átti liðið leik við Eistland ytra. Þar var frammistaðan léleg og lauk honum með markalausu jafntefli.
Elvar Geir Magnússon, ritstjóri Fótbolta.net, sagði í útvarpsþættinum að hann furðaði sig á því að Arnar hafi ekki gefið kost á viðtali fyrr en um viku eftir að málið kom upp í fjölmiðlum fyrst. Framkvæmdastjóri KSÍ tjáði sig um málið um leið og frá því var greint og sagði það hafa verið leyst innanhúss.
„Maður setur alveg spurningamerki við af hverju þetta var ekki strax í boði, að fá viðtal við hann. Af hverju er verið að gera fréttamál síðustu viku fréttamál þessarar viku líka?“ sagði Elvar um viðtal Arnars við Vísi.
Arnar sagðist í viðtalinu ekki setja strangar reglur í landsliðsverkefnum en að menn eigi að beita heilbrigðri skynsemi.
„Maður er að heyra að það hafi verið leyft að gista ekki á hótelinu þetta kvöld. Eitt er að hafa agareglur eða treysta mönnum og allt það en það er skrýtið að það sé ekki skylda að gista á hótelinu á laugardegi þegar þetta prógram er framundan, stutt á milli leikja og mikið álag,“ sagði Elvar.
Sem fyrr segir er ekki vitað hverjir gerðust brotlegir þetta kvöld en þó nokkur nöfn hafa verið nefnd í þjóðfélagsumræðunni.
„Það eru allir vissir um eitt nafn þarna, sem var svo í byrjunarliðinu,“ sagði Tómas Þór Þórðarson í þættinum. „Ég heyrði nýtt nafn bara í gær. Það er svo mikið af sögum sem er í gangi,“ bætti Elvar við og hélt svo áfram.
„Það er eins og það sé erfiðara að refsa þeim í krafti fjöldans. Það eru það margir sem voru að brjóta agareglur þarna og eru það stórir hlekkir. Ætlarðu að henda þeim öllum í burtu?“
Aron Guðmundsson, fréttamaður Vísis, bar það undir Arnar í viðtalinu að sögur væru á kreiki um að þetta væri ekki í fyrsta sinn sem landsliðsmenn gerðust sekir um agabrot frá því hann tók við liðinu. Arnar játaði að atvik hafi komið upp í Skotlandi í fyrra, þó ekki á þessum skala.
„Ef það gerðist eitthvað í Skotlandi, sem hann segir hafa verið smávægilegt, finnst mér mjög skrýtið að setja engar reglur þá. Á núna að setja reglur eða eiga menn enn að beita kommon sens?“ sagði Tómas.
Arnar og KSÍ hafa fengið einhverja gagnrýni fyrir að nafngreina ekki þá brotlegu. Tómas er á því að þeir ættu sjálfir að stíga fram.
„Ég skil þau rök að það liggi allir undir grun (þegar ekki er nafngreint), sem er mjög ósanngjarnt. Ég og öll þjóðin vitum að þeir voru ekki hluti af þessu, en ég get ekki með nokkru móti séð að Aroni Einari Gunnarssyni og Gylfa Þór Sigurðssyni finnist fyndið í eina sekúndu að vera settir undir sama hatt.
Það er það sem ég hefði viljað sjá (eða þeir stigu sjálfir fram). Ég held að öll þjóðin kynni að meta það. Í staðinn er verið að skamma þá sem ætla að tala um þetta á bak við tjöldin, en það er engin iðrun frá gerendunum.“
Tómas sagði jafnframt að Arnar stæði nú frammi fyrir því að ákveða hvernig ramma hann ætlaði að setja mönnum í framtíðinni.
„Áttu að umbylta þinni eigin hugmyndafræði og breytast í Lars Lagerback, eða verður áfram einhver rammi og menn mega bara krota út fyrir hann og engin viðurlög? Verða viðurlög næst þegar þeir gera þetta?“