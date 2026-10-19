Fer Bruno Fernandes frá Manchester United strax í janúar?

Galatasaray hefur mikinn áhuga á Bruno Fernandes, fyrirliða Manchester United, og gæti reynt að fá hann til félagsins í janúar. Tyrkneski miðillinn Fanatik fullyrðir þetta.
Hinn 32 ára gamli Fernandes hefur ekki náð sér almennilega á strik á tímabilinu, frekar en lið hans, og er Portúgalinn sagður orðinn þreyttur á stöðu mála hjá United.
Samkvæmt Fanatik er Galatasaray tilbúið að leggja mikið á sig til að fá Portúgalann, sem er samningsbundinn United til næsta sumars. Enska félagið hefur þó möguleika á að framlengja samninginn um eitt ár til viðbótar.
Fernandes átti frábært tímabil í fyrra og bætti til að mynda stoðsendingamet ensku úrvalsdeildarinnar. Hann hefur verið hvað besti leikmaður liðsins undanfarin ár.