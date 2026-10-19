Eiður Smári veltir fyrir sér hvort fólk sé að fá nóg - „Hann er alltaf svona. Hann kvartar yfir öllu“

Eiður Smári Guðjohnsen setti spurningamerki við líkamstjáningu og tuð í Bruno Fernandes, fyrirliða Manchester United, í Messunni á Sýn Sport.
United hefur byrjað tímabilið illa og Portúgalinn ekki fundið taktinn. Þá hefur verið rætt og ritað um að hann virki mjög pirraður á vellinum.
„Hann er alltaf svona. Hann kvartar yfir öllu, að hann fái ekki sína aukaspyrnu eða gefi frá sér aukaspyrnuna. Hann kvartar alltaf. Við vitum að hann hefur alltaf stigið upp í sínu hlutverki hjá United undanfarin ár hvað tölfræði varðar sem einstaklingur,“ sagði Eiður.
„Ég er meira farinn að hugsa: Eru menn bara orðnir aðeins þreyttir á honum? Ekki bara við sem erum hérna að horfa á hann hlutlaus. Meira að segja United-fólk, þetta hlýtur að vera bara: Heyrðu, hann neglir einn niður, veit að hann er að fá gult spjald.
Hann er hugsanlega að ögra dómaranum í það að gefa sér annað gult spjald í þessum leik. Og það er svo mikið í gangi í kringum hann, hvort að menn séu ekki bara orðnir aðeins þreyttir á þessari athygli sem að hann þarf inni á vellinum.“