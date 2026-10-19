Breiðablik er Íslandsmeistari þriðja árið í röð eftir sigur á Stjörnunni á útivelli í Bestu deild kvenna í dag.
Líf Joostdóttir van Bemmel gerði eina mark leiksins í fyrri hálfleik og það dugði til, en ljóst var að Blikar þyrftu aðeins stig í dag til að sjá til þess að FH gæti ekki lengur náð þeim á toppnum.
Breiðablik tekur á móti FH í lokaumferðinni á föstudag og fær þar skjöldinn afhentan. Sex stig skilja liðin að sem stendur.
FH steinlá gegn Þrótti á heimavelli í gær og missti þar með af tækifærinu til að spila hreinan úrslitaleik um titilinn við Blika á föstudag.