Ummæli leikkonunnar vekja mikla athygli

Eva Longoria, sem er hvað þekktust fyrir leik sinn í sjónvarpsþáttunum Desperate Housewives, segist frekar vilja vinna titil í knattspyrnu en Óskarsverðlaun.
Longoria keypti helmingshlut í mexíkóska knattspyrnufélaginu Necaxa árið 2021 og hefur síðan fengið leikarana Ryan Reynolds og Rob McElhenney með sér í fjárfestinguna.
„Ég myndi frekar vilja vinna titil en Óskarsverðlaun,“ sagði Longoria í viðtali við franska miðilinn L'Equipe.
Necaxa hefur átt erfitt uppdráttar undanfarin ár og er sem stendur í næstneðsta sæti mexíkósku úrvalsdeildarinnar.
„Það er orðatiltæki hjá Necaxa að ef það er engin þjáning, þá er það ekki Necaxa. Stuðningsmennirnir hafa sætt sig við að maður þurfi að þjást til að vinna,“ sagði Longoria.
Longoria segist hafa fjárfest í félaginu bæði vegna viðskiptatækifærisins og til að vekja athygli á Mexíkó og knattspyrnunni þar í landi.