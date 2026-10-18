Þekktur maður féll á vígvellinum - Fjölskyldan beið í von og óvon í tæp tvö ár

Andlát Roman Maksymyuk, fyrrverandi landsliðsmanns Úkraínu í knattspyrnu, hefur verið staðfest, en hans hafði verið saknað í tæp tvö ár eftir að hafa tekið þátt í stríðinu gegn Rússlandi.
Maksymyuk gekk í úkraínska herinn árið 2022 og tók þátt í átökum nærri Pokrovsk í Donetsk-héraði. Síðast spurðist til hans í janúar 2025, þegar hann var fimmtugur.
Hann hafði þá samband við eiginkonu sína og sagði henni að langur tími gæti liðið þar til hann gæti haft samband næst. Fjölskyldan vonaðist til að hann hefði komist lífs af, en andlát hans hefur nú verið staðfest með DNA-rannsókn.
Maksymyuk lék fimm landsleiki fyrir Úkraínu á árunum 1998 til 2002 og spilaði meðal annars með Dynamo Kyiv, Dnipro og Volyn. Hann lagði skóna á hilluna árið 2011.
Úkraínska landsliðið heiðraði Maksymyuk í vináttulandsleik gegn Kanada í júní í fyrra.