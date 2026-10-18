Snýr aftur í kvöld eftir afar erfiða tíma

Dejan Kulusevski, leikmaður Tottenham, er loksins að snúa aftur á völlinn eftir að hafa verið frá keppni í meira en 500 daga vegna meiðsla.
Svíinn, sem er 26 ára, meiddist á hné í maí 2025 og hefur ekki spilað síðan. Hann missti meðal annars af úrslitaleik Evrópudeildarinnar það ár, öllu síðasta tímabili og HM í sumar.
Roberto De Zerbi, stjóri Tottenham, staðfesti í gær að Kulusevski verði á varamannabekknum gegn Coventry í kvöld.
„Læknateymið hefur gefið grænt ljós. Þetta eru frábærar fréttir. Hann hefur gengið í gegnum mjög erfiða tíma,“ sagði De Zerbi.
„Ég sagði honum frá þessu í gær og hann brosti út að eyrum,“ bætti hann við.
Tottenham hefur farið illa af stað á tímabilinu og situr á botni ensku úrvalsdeildarinnar.