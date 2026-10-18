Mourinho segist hissa á að Vinicius hafi ekki farið til Arsenal

Jose Mourinho, stjóri Real Madrid, segir að tryggð Vinicius Junior við félagið hafi ráðið því að hann ákvað að fara ekki til Arsenal í sumar.
Arsenal hafði mikinn áhuga á Brasilíumanninum, en hann ákvað að vera áfram hjá Real Madrid og skrifaði undir nýjan samning til ársins 2032.
Mourinho segist raunar hissa á því að Vinicius hafi ekki yfirgefið félagið vegna þeirrar gagnrýni og framkomu sem hann hefur þurft að þola á Spáni.
„Ef ég væri í hans sporum væri ég líklega ekki hér. Ég hefði farið fram á að komast til lands þar sem mér væri sýnd virðing. En vegna tryggðar sinnar við Real Madrid og ástar á félaginu ákvað hann að vera áfram,“ sagði Mourinho.
„Hann er frábær náungi og auðvelt að eiga við hann. Hann trúir því að hlutirnir geti batnað og heldur áfram að brosa, sama hvað gengur á.“