Hafa samband
DV
433

Klæðaburður hans í beinni útsendingu vekur gríðarlega athygli - „Nýkominn úr sturtu?“

433
Þriðjudaginn 20. október 2026 15:30

Gareth Ainsworth, knattspyrnustjóri Gillingham, vakti mikla athygli fyrir klæðaburð sinn þegar hann var sérfræðingur hjá Sky Sports í leik Lincoln og West Ham í ensku B-deildinni á dögunum.

Ainsworth, sem er 53 ára, mætti í settið í flegnum bol, þröngum buxum og oddmjóum stígvélum. Sítt hár hans virtist auk þess vera blautt.

Áhorfendur voru fljótir að tjá sig á samfélagsmiðlum. „Er Gareth Ainsworth nýkominn úr sturtu?“ spurði einn, á meðan annar líkti honum við leikarann Liam Neeson.

Ainsworth hefur lengi verið þekktur fyrir sérstakan klæðaburð og stíl. Hann hefur meðal annars verið í leðurjakka á hliðarlínunni í leikjum og þá spilar hann sjálfur í hljómsveitinni The Cold Blooded Hearts.

Hér að neðan má sjá klæðaburðinn sem vakti athygli.

Fleiri fréttir