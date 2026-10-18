Klæðaburður hans í beinni útsendingu vekur gríðarlega athygli - „Nýkominn úr sturtu?“

Gareth Ainsworth, knattspyrnustjóri Gillingham, vakti mikla athygli fyrir klæðaburð sinn þegar hann var sérfræðingur hjá Sky Sports í leik Lincoln og West Ham í ensku B-deildinni á dögunum.
Ainsworth, sem er 53 ára, mætti í settið í flegnum bol, þröngum buxum og oddmjóum stígvélum. Sítt hár hans virtist auk þess vera blautt.
Áhorfendur voru fljótir að tjá sig á samfélagsmiðlum. „Er Gareth Ainsworth nýkominn úr sturtu?“ spurði einn, á meðan annar líkti honum við leikarann Liam Neeson.
Ainsworth hefur lengi verið þekktur fyrir sérstakan klæðaburð og stíl. Hann hefur meðal annars verið í leðurjakka á hliðarlínunni í leikjum og þá spilar hann sjálfur í hljómsveitinni The Cold Blooded Hearts.
Hér að neðan má sjá klæðaburðinn sem vakti athygli.
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