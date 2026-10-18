Greinir frá því hvenær hann gæti snúið aftur eftir óhugnanleg meiðsli

Emi Martinez, markvörður Chelsea, segir að hann verði frá keppni í nokkrar vikur eftir að hafa kjálkabrotnað í leik gegn Everton í ensku úrvalsdeildinni um helgina.
Martinez lenti í harkalegu samstuði við Jarrad Branthwaite, varnarmann Everton, í síðari hálfleik og var borinn af velli. Hann var fluttur á sjúkrahús þar sem hann þurfti að gangast undir aðgerð.
„Takk fyrir öll skilaboðin. Aðgerðin gekk vel. Það mikilvægasta er að við unnum og héldum hreinu. Ég verð kominn aftur á völlinn eftir nokkrar vikur,“ skrifaði Martinez á samfélagsmiðla.
Chelsea vann leikinn 2-0 með tveimur mörkum frá Pedro Neto. Mike Penders fór í markið í stað Martinez og hélt hreinu það sem eftir lifði leiks.