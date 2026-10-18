Fór fram á tugi milljóna frá fyrrverandi en fær ekki neitt - Þetta er ástæðan

Wanda Nara, fyrrverandi eiginkona knattspyrnumannsins Mauro Icardi, fór fram á gríðarlegar fjárhæðir í kjölfar skilnaðar þeirra en hún fékk slæmar fréttir á dögunum.
Ítalski miðillinn ANSA greinir frá því að dómstóll í Mílanó hafi hafnað kröfu hennar um að fá 100 þúsund evrur á mánuði, jafnvirði um 14 milljóna króna, frá kappanum eftir skilnaðinn. Áður hafði hún farið fram á 250 þúsund evrur á mánuði í framfærslu, eða um 35 milljónir króna.
Dómstóllinn taldi Nara ekki hafa sýnt fram á að hún hefði fórnað eigin starfsframa vegna hjónabandsins, eins og hún hafði haldið fram. Þvert á móti hefði frægð Icardi, sem lék meðal annars með Inter og PSG, hjálpað henni á ferli sínum.
Icardi og Nara gengu í hjónaband árið 2014 en samband þeirra hefur verið mikið í fjölmiðlum undanfarin ár. Þau eiga tvær dætur saman og hafa staðið í hörðum deilum frá því að þau skildu árið 2024.