„Það var algjör skita“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, vikulegum þætti á 433.is
FIFA ákvað að breyta reglum um rauð spjöld og leikbönn á dögunum eftir að Donald Trump beitti sér fyrir því að leikbanni Folarin Balogun, leikmanni bandaríska landsliðsins, á HM í sumar yrði frestað svo hann gæti spilað næsta leik.
„Þetta er auðvitað gert eftir fíaskóið í kringum Balogun í sumar, það var auðvitað algjör skita sem á að koma í veg fyrir að endurtaki sig,“ sagði Helgi.
„Það er bara jákvætt,“ bætti Hörður við.
Þátturinn er í spilaranum.