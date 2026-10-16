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DV
433

„Það var algjör skita“

433
Laugardaginn 17. október 2026 16:30

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, vikulegum þætti á 433.is

FIFA ákvað að breyta reglum um rauð spjöld og leikbönn á dögunum eftir að Donald Trump beitti sér fyrir því að leikbanni Folarin Balogun, leikmanni bandaríska landsliðsins, á HM í sumar yrði frestað svo hann gæti spilað næsta leik.

„Þetta er auðvitað gert eftir fíaskóið í kringum Balogun í sumar, það var auðvitað algjör skita sem á að koma í veg fyrir að endurtaki sig,“ sagði Helgi.

„Það er bara jákvætt,“ bætti Hörður við.

Þátturinn er í spilaranum.

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