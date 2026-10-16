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DV
433

Telja illa vegið að Lárusi ef tíðindin eru sönn - „Hann má verða ansi fúll“

433
Laugardaginn 17. október 2026 07:30
Lárus Orri. Mynd: Skjáskot/RÚV

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, vikulegum þætti á 433.is

Sögusagnir eru á þann veg að Heimir Guðjónsson sé að taka við ÍA og kveðji þar með Fylki eftir eitt ár í Lengjudeildinni.

„Það bendir allt til þess að Heimir fari og Fylkismenn virðast vita það og eru farnir að horfa í kringum sig,“ sagði Hörður.

Lárus Orri Sigurðsson er þjáfari ÍA og hefur gert vel. Hann er með samning áfram.

„Hann bjargaði liðinu frá falli, er að tryggja 4.-5. sætið núna og ætti klárlega skilið að fá að taka næsta skref, reyna að koma þeim í Evrópu. Hann má verða ansi fúll ef svona fer, sér í lagi ef við horfum til þess að fjórða sætið hefur oftast gefið Evrópusæti,“ sagði Hörður og Helgi tók undir:

„Það er illa vegið að honum.“

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