Skiptar skoðanir á hegðun stuðningsmanna Manchester City eftir brotin

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, vikulegum þætti á 433.is
Manchester City bíður niðurstöðu í fjárhagsbrotamáli sínu eftir áfrýjun. Stuðningsmenn virka brattir.
„Þeir eru búnir að setja þetta upp eins og þetta séu þeir á móti heiminum,“ sagði Helgi.
„Ég get bara skilið það vel. Ég held með Manchester United og forherðist í öllum stuðningi þegar illa gengur. Þangað til annað kemur í ljós lifa þeir í þeirri trú að áfrýjunin muni bera árangur,“ sagði Hörður áður en Helgi tók til máls á ný.
„Í enda dags ertu samt kannski bara einhver verkamaður í Manchester að verja einhverja moldríka Araba.“
Hörður sér þetta ekki endilega svo.
„Heldur þú samt að það væri ekki bara gaman að vera City-maður í dag og taka þessa slagi við alla? Kannski eru einhverjir að hugsa að þeir ætli bara að njóta síðustu daganna af gleðinni, því þetta gæti verið að verða búið.“
Þátturinn er í spilaranum.