Hlutirnir gætu breyst til betri vegar - „Þetta hefur bara verið hræðilegt“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, vikulegum þætti á 433.is
Rúnar Páll Sigmundsson er tekinn við karlaliði Stjörnunnar á nýjan leik. Hann stýrði liðinu áður um árabil og gerði það að Íslands- og bikarmeisturum á sínum tíma.
Stjarnan hefur átt afleitt tímabil og rekið tvo þjálfara úr starfi.
„Eftir tímabilið, sem var þungt innan vallar sem utan, er að mörgu leyti skiljanlegt að fara í eitthvað sem þú þekkir og alvöru Stjörnumann,“ sagði Helgi.
„Ég held að Rúnar geti tekið svolítið utan um þetta. Ekki að hann hafi þurft það en Gróttu-tíminn gerði honum gott. Hann sannaði sig á nýjan leik, minnti á sig.
Rúnar er hreinn og beinn, gengur bara í verkin. Ég hef tilfinningu fyrir að hann geti rifið félagið sitt upp því þetta hefur bara verið hræðilegt tímabil,“ sagði Hörður.
Heimir Guðjónsson var orðaður við starfið í Garðabænum en ku vera að taka við ÍA.
„Maður veltir fyrir sér hvort þetta sé nýtilkomið, því hann er nýlega búinn að skrifa undir nýjan samning við Gróttu. Heimir Guðjóns var sterklega orðaður við þetta,“ sagði Helgi.
„Manni heyrist það að Heimir hafi hafnað starfinu því hann sé með annað starf í boði sem honum þykir meira spennandi,“ sagði Hörður.
Þátturinn er í spilaranum.