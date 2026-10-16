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DV
433

Furðu lostinn yfir því sem gekk á í Noregi

433
Sunnudaginn 18. október 2026 10:30

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, vikulegum þætti á 433.is

Norskur fótbolti er á mikilli siglinu og á þjóðin tvö lið í deildarkeppni Meistaradeildarinnar. Bodo/Glimt vann Dortmund í vikunni og Viking gerði jafntefli við Bayern Munchen.

„Þýsk stórlið í brasi í Noregi, það var svolítið þema vikunnar sem kom mjög á óvart. Bodo er samt alvöru Meistaradeildarlið eins og þeir hafa sýnt svo jafnteflið hjá Bayern kom meira á óvart,“ sagði Helgi.

Norsku liðin spila á gervigrasi.

„Ég fór í huganum að bera þetta saman við KR á grasi. Þeir þurfa gervigras til að spila sinn fótbolta. Svo er Bayern bara mættir á gervigras í Noregi og hafa ekki náð að gíra sig í það. Viking er ekki á pari við Bayern í gæðum,“ sagði Hörður.

Þátturinn er í spilaranum.

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