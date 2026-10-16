„Ef þú ert með skít í pokanum er best að segja satt eða bara grjóthalda kjafti“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, vikulegum þætti á 433.is
Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, hefur verið í nokkrum vandræðum hingað til vegna tengsla sinna við eigendur Manchester City, sem hafa gerst sekir um stórfelld fjárhagsbrot.
Burnham var áður borgarstjóri í Manchester og hefur ekki farið leynt með að hann vilji ekki missa hina moldríku eigendur úr borginni.
„Þeir bera svolítið mikla ábyrgð á uppbyggingunni í borginni. Manchester var ekki næstflottasti staður til að vera á Englandi en er orðinn mjög flottur staður, þeir tóku mikinn þátt í uppbyggingunni,“ sagði Hörður.
Burnham hefur þegið miða á tónleika og farið í dýra kvöldverði með eigendunum.
„Ef þú ert með einhvern skít í pokanum er best að segja satt eða bara grjóthalda kjafti,“ sagði Hörður léttur.
Þátturinn er í spilaranum.