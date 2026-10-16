Carrick tjáði sig um mál Martinez

Michael Carrick, knattspyrnustjóri Manchester United, segir að félagið hafi tekið afsökunarbeiðni Lisandro Martinez gilda og að varnarmaðurinn verði í leikmannahópnum gegn Leeds á sunnudag.
Martinez gagnrýndi félagið og forráðamenn þess eftir 2-0 tap gegn Atletico Madrid í Meistaradeildinni á þriðjudag. Hann taldi United þurfa að styrkja leikmannahópinn betur til að geta keppt við bestu lið Evrópu.
Argentínumaðurinn fundaði með Carrick og forráðamönnum United í gær og baðst í kjölfarið afsökunar.
„Við erum búnir að afgreiða þetta. Þetta er ekkert stórmál fyrir hópinn. Hann áttaði sig á mistökum sínum og það nægir okkur,“ sagði Carrick á blaðamannafundi í dag.
United hefur aðeins unnið einn af fyrstu sex leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni og situr í 13. sæti.