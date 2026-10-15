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DV
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Victoria Beckham opinberar hvað David gerir alltaf þegar hann vill að fólk yfirgefi matarboðið - Sjálf segir hún þetta ófyrirgefanlegt

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Fimmtudaginn 15. október 2026 20:30

Knattspyrnugoðsögnin David Beckham er með sérstaka aðferð til að losna við gesti þegar honum finnst matarboð hafa staðið nógu lengi.

Victoria Beckham, eiginkona hans, greinir frá þessu í myndbandi á Instagram þar sem hún fer yfir helstu reglur sínar þegar kemur að því að halda matarboð.

„Vitið þið hvað gerist á heimili Beckham-fjölskyldunnar þegar David vill að fólk fari? Hann fer bókstaflega um og blæs á kertin í von um að fólk fatti hvað hverju hann er að reyna að koma á framfæri,“ segir Victoria.

Hún er sjálf með ákveðnar skoðanir á því hvernig eigi að halda matarboð og segir meðal annars ófyrirgefanlegt að bjóða gestum upp á pappírsservíettur. Þá eigi farsímar alls ekki heima á matarborðinu.

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