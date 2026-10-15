Tíðindi af Kane

Harry Kane hefur náð samkomulagi við Bayern Munchen um nýjan samning sem gildir til sumarsins 2029.
Hinn 33 ára gamli Kane gekk í raðir Bayern frá Tottenham sumarið 2023 og hefur verið stórkostlegur síðan. Hann hefur orðið markakóngur þýsku úrvalsdeildarinnar þrjú tímabil í röð.
Núverandi samningur Englendingsins rennur út næsta sumar en samkvæmt helstu miðlum hafa Kane og Bayern náð samkomulagi um framlengingu. Aðeins á eftir að ganga frá smáatriðum.
Kane hefur verið orðaður hingað og þangað vegna samningsstöðu sinnar en nú virðist óvissa með hans framtíð vera úr sögunni.