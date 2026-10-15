Nýr kærasti Shakiru vekur athygli - Þetta er maðurinn

Kólumbíska söngkonan Shakira er sögð vera að slá sér upp með Serge Ibaka, fyrrverandi körfuboltamanni Real Madrid og NBA-meistara með Toronto Raptors.
Fjölmiðlar á Spáni hafa fjallað mikið um meint samband þeirra síðustu daga. Ibaka, sem er 37 ára, hefur sést á nokkrum tónleikum Shakiru í Madríd og eru þau einnig sögð hafa ferðast saman til Parísar.
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Serge Ibaka. Getty Images
Shakira var áður í sambandi með Gerard Pique, fyrrverandi varnarmanni Barcelona í knattspyrnu, en þau skildu árið 2022 eftir ellefu ára samband. Var skilnaðurinn fremur stormasamur. Þau eiga tvo syni saman.
Í ljósi þess vekur athygli að Shakira sé nú að hitta fyrrverandi leikmann Real Madrid, þó sá hafi spilað körfubolta.