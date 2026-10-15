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Heiðruðu hópinn sem fór fyrst á stórmót

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 16. október 2026 17:30
Mynd: KSÍ

Fyrsti EM-hópur íslenska landsliðsins var heiðraður á Laugardalsvelli í vikunni fyrir landsleik Íslands og Króatíu. 

Af vef KSÍ:

Árið 2009 skrifaði íslenska landsliðið stóran kafla í sögu íslenskrar knattspyrnu þegar liðið tryggði sér, í fyrsta sinn, þátttökurétt í lokakeppni Evrópumótsins.

Þessi sögulegi áfangi var afrakstur margra ára vinnu, fórnfýsi og metnaðar leikmanna, þjálfara og starfsfólks. Með árangri sínum ruddi hópurinn brautina fyrir þær kynslóðir sem á eftir komu og lagði mikilvægan grunn að þeirri þróun sem hefur átt sér stað í íslenskri knattspyrnu síðan.

Í gær kom þessi sögulegi hópur aftur saman á Laugardalsvelli þar sem honum var sérstaklega fagnað og framlag hans til íslenskrar knattspyrnu heiðrað.

KSÍ þakkar leikmönnum, þjálfurum og starfsfólki EM-hópsins frá 2009 fyrir þeirra mikilvæga framlag til íslenskrar knattspyrnu og þann grunn sem þau lögðu fyrir komandi kynslóðir.

Brautryðjendum ársins 2009 eru færðar kærar þakkir fyrir þeirra þátt í sögu íslenskrar knattspyrnu.

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