Heiðruðu hópinn sem fór fyrst á stórmót

Fyrsti EM-hópur íslenska landsliðsins var heiðraður á Laugardalsvelli í vikunni fyrir landsleik Íslands og Króatíu.
Af vef KSÍ:
Árið 2009 skrifaði íslenska landsliðið stóran kafla í sögu íslenskrar knattspyrnu þegar liðið tryggði sér, í fyrsta sinn, þátttökurétt í lokakeppni Evrópumótsins.
Þessi sögulegi áfangi var afrakstur margra ára vinnu, fórnfýsi og metnaðar leikmanna, þjálfara og starfsfólks. Með árangri sínum ruddi hópurinn brautina fyrir þær kynslóðir sem á eftir komu og lagði mikilvægan grunn að þeirri þróun sem hefur átt sér stað í íslenskri knattspyrnu síðan.
Í gær kom þessi sögulegi hópur aftur saman á Laugardalsvelli þar sem honum var sérstaklega fagnað og framlag hans til íslenskrar knattspyrnu heiðrað.
KSÍ þakkar leikmönnum, þjálfurum og starfsfólki EM-hópsins frá 2009 fyrir þeirra mikilvæga framlag til íslenskrar knattspyrnu og þann grunn sem þau lögðu fyrir komandi kynslóðir.
Brautryðjendum ársins 2009 eru færðar kærar þakkir fyrir þeirra þátt í sögu íslenskrar knattspyrnu.