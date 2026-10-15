Greinir frá því hvenær líklegt er að niðurstaða í máli City liggi fyrir

Manchester City gæti fengið að vita í byrjun næsta árs hvaða refsingu félagið hlýtur vegna brota á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar.
City var á dögunum fundið sekt um 114 af þeim 115 brotum sem félagið var sakað um. Félagið hefur áfrýjað niðurstöðunni og heldur fram sakleysi sínu.
David Kogan, formaður sjálfstæðs eftirlitsaðila með enskri knattspyrnu, segir í samtali við Times að niðurstöðu áfrýjunarinnar sé að vænta um miðjan eða undir lok janúar.
Verði niðurstaðan sem var kynnt á dögunum staðfest gæti City átt yfir höfði sér afar þungar refsingar, meðal annars stigafrádrátt, sektir eða jafnvel brottrekstur úr ensku úrvalsdeildinni.
Kogan lagði jafnframt áherslu á að engin pólitísk afskipti hefðu verið af málinu, en Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, hefur verið gagnrýndur fyrir tengsl sín við forráðamenn City.