Forráðamenn Manchester United ósammála

Forráðamenn Manchester United eru sagðir ósammála um hver eigi að taka við af Michael Carrick, verði honum sagt upp störfum.
Carrick er undir mikilli pressu eftir slaka byrjun á tímabilinu og er félagið þegar farið að skoða mögulega arftaka hans.
Samkvæmt vefmiðlinum Teamtalk vill Christopher Vivell, yfirmaður innkaupa hjá United, fá Julian Nagelsmann, landsliðsþjálfara Þýskalands, til félagsins.
Jason Wilcox, yfirmaður knattspyrnumála, er hins vegar sagður vilja Fabian Hurzeler, stjóra Brighton, sem hefur vakið athygli fyrir góðan árangur í ensku úrvalsdeildinni.
Ekki er þó talið að brottrekstur Carrick sé yfirvofandi, en næstu úrslit gætu ráðið miklu um framtíð hans hjá félaginu.