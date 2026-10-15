Fjölskyldumeðlimur varpar sprengju um Ronaldo

Cristiano Ronaldo gæti hafa leikið sinn síðasta landsleik fyrir Portúgal eftir miklar deilur við Jorge Jesus landsliðsþjálfara. Elma Aveiro, systir Ronaldo, telur ólíklegt að bróðir hennar snúi aftur í landsliðið.
Ronaldo rauk úr landsliðshópnum á dögunum eftir að hafa verið látinn sitja á varamannabekknum í 2-1 sigri gegn Noregi í Þjóðadeildinni. Hann sakaði Jesus í kjölfarið um svikin loforð og krafðist afsökunarbeiðni.
„Það er líklegra að hann snúi ekki aftur en að hann geri það. Ég held að þeir séu báðir særðir, þetta er erfið staða,“ segir Elma.
„Það er mjög erfitt að fyrirgefa svik,“ bætti hún við og gagnrýndi jafnframt portúgalska knattspyrnuforystu fyrir að meta ekki framlag bróður síns nægilega mikils.
Ronaldo, sem er 41 árs, hefur verið settur í tímabundið bann af portúgalska knattspyrnusambandinu vegna brotthvarfsins úr landsliðshópnum. Hann hefur þó sjálfur lýst því yfir að hann vilji snúa aftur að loknu banninu.