Breytingar í Bestu deildinni

Breytingar hafa verið gerðar á þremur leikjum í Bestu deildunum í vikunni vegna veðurs.
Leikur ÍBV gegn FH og Breiðabliks gegn Víkingi í Bestu deild karla hafa verið færðir frá laugardegi fram á morgundag.
Þá hefur leik Grindavíkur/Njarðvíkur og ÍBV í Bestu deild kvenna, sem átti að fara fram á sunnudag, verið færður fram á morgundaginn einnig.
Enn eru nokkrir leikir á dagskrá á laugardag og sunnudag, þegar verðurspáin er slæm. Á eftir að koma í ljós hvort frekari tilfærslur verði.
Af vef KSÍ:
Íslandsmót – Besta deild karla
ÍBV - FH
Var: 17.10.2026 14:00, Hásteinsvöllur
Verður: 16.10.2026 17:00, Hásteinsvöllur
Íslandsmót – Besta deild karla
Breiðablik – Víkingur R
Var: 17.10.2026 19:15, Eikarvöllurinn
Verður: 16.10.2026 19:15, Eikarvöllurinn
Íslandsmót – Besta deild kvenna
Grindavík/Njarðvík - ÍBV
Var: 18.10.2026 14:00, JBÓ völlurinn
Verður: 16.10.2026 17:00, Nettóvöllurinn gervigras