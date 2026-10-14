Spjótin beinast að forsætisráðherra - Tveir kvöldverðir með þeim brotlega koma upp á yfirborðið

Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, hefur verið gagnrýndur eftir að í ljós kom að hann snæddi tvívegis kvöldverð með Khaldoon Al Mubarak, stjórnarformanni Manchester City, á meðan hann var borgarstjóri Manchester.
BBC greinir frá því að kvöldverðirnir hafi farið fram á heimaleikjum City árin 2017 og 2018. Þeir kostuðu samtals um þúsund pund en voru ekki sérstaklega tilgreindir í yfirlýsingu borgaryfirvalda um samskipti Burnham við félagið á mánudag.
Burnham hefur verið undir þrýstingi að gera grein fyrir tengslum sínum við City eftir að félagið var fundið sekt um umfangsmikil brot á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar. Hann hefur meðal annars lýst yfir áhyggjum af því að eigendur félagsins kunni að selja það í kjölfar málsins og þeirra áhrifa sem það kann að hafa.
Forsætisráðuneytið hefur varið Burnham og bent á að kvöldverðirnir hafi verið skráðir á sínum tíma. Stjórnarandstaðan krefst hins vegar frekari upplýsinga um samskipti hans við forráðamenn City.