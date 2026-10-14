Leikmenn United standa með Martinez eftir ummælin

Lisandro Martinez, varnarmaður Manchester United, er ekki eini leikmaður félagsins sem er ósáttur við forráðamenn þess. Fleiri leikmenn eru sagðir deila óánægju Argentínumannsins með félagaskiptastefnu United.
Martinez gagnrýndi forráðamenn félagsins harðlega eftir 2-0 tap gegn Atletico Madrid í Meistaradeildinni í gær. Hann sagði félagið ekki hafa styrkt leikmannahópinn nægilega í sumar.
Talksport greinir nú frá því að nokkrir aðrir leikmenn United séu sömuleiðis ósáttir við metnaðarleysi æðstu manna á félagaskiptamarkaðnum, þá kannski sérstaklega yfirmanns knattspyrnumála, Jason Wilcox. Þeir telji félagið hafa misst af tækifæri til að byggja ofan á góðan árangur síðustu leiktíðar, þar sem Michael Carrick sneri döpru gengi Ruben Amorim við.
United keypti þrjá miðjumenn í sumar, þá Carlos Baleba, Andrey Santos og Youri Tielemans, fyrir samtals 155 milljónir punda. Leikmennirnir eru hins vegar sagðir telja að einnig hafi þurft að styrkja aðrar stöður, ekki síst varnarleikinn.
United hefur ekki unnið í síðustu fimm leikjum sínum og situr í 13. sæti ensku úrvalsdeildarinnar.