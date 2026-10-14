Guðmundur hætti vegna hjartasjúkdóms - Hefur séð mann hníga niður á æfingu

Guðmundur Kristjánsson, fyrirliði Stjörnunnar, ákvað að leggja skóna á hilluna vegna hjartasjúkdóms sem hann greindist með í sumar.
Frá þessu greinir Guðmundur í samtali við RÚV. Hann hélt áfram að spila eftir að hafa greinst með sjúkdóminn í sumar en ákvað að lokum að láta staðar numið að læknisráði og í samráði við sína nánustu. Hann spilar því ekki síðustu leiki Stjörnunnar á tímabilinu.
„Ég greindist með hjartasjúkdóm í sumar sem er þykknun á hjartavöðva. Eins og læknir orðaði það við mig þá er þetta algengasta orsökin fyrir því að íþróttafólk hnígur niður á leikvelli. Mér var því ráðlagt að leggja skóna á hilluna,“ segir Guðmundur við RÚV.
Guðmundur segist jafnframt hafa fundið fyrir hræðslu í leikjum eftir greininguna, enda hafi hann sjálfur orðið vitni að því þegar leikmenn hafa fengið hjartaáfall.
„Maður hefur horft á leikmenn fá hjartaáfall á æfingu eða í leik og það er bara hræðileg upplifun. Það hefur verið svolítið lifandi í hausnum á mér síðan líka.“
Guðmundur, sem er 37 ára, hefur átt frábæran feril. Hann varð Íslandsmeistari með Breiðabliki ungur að árum áður en hann fór til Start í Noregi og lék þar við góðan orðstír í fimm ár.
Við tók dvöl hjá FH og Stjörnunni síðustu ár, auk þess sem Guðmundur á að baki sjö A-landsleiki fyrir Íslands hönd.