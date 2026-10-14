Færsla leikmanns United vekur mikla athygli

Amad Diallo, leikmaður Manchester United, var allt annað en sáttur eftir 2-0 tap liðsins gegn Atletico Madrid í Meistaradeildinni í gær.
Diallo birti mynd af sér úr leiknum á Snapchat eftir leik og lét þar stór orð falla.
„Það er skömm að þessu. Ég á ekki til orð,“ skrifaði Fílabeinsstrendingurinn, en ekki er ljóst hvort hann var að gagnrýna frammistöðu liðsins, dómgæsluna eða eitthvað annað.
Diallo byrjaði á varamannabekknum í Madríd en kom inn á fyrir Marcus Rashford í síðari hálfleik. Hann náði þó ekki að hafa áhrif á leikinn.
Lisandro Martinez, samherji hans, lét þá gamminn geisa eftir leik eins og frægt er og gagnrýndi forráðamenn United harðlega fyrir að hafa ekki styrkt leikmannahópinn nægilega í sumar.
Gengi United á hingað til á leiktíðinni hefur verið afleitt og er pressa farin að myndast á stjóranum Michael Carrick.