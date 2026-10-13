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DV
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Pínlegt viðtal vekur mikla athygli - Forðaðist eins og hann gat að horfa á fréttakonuna

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Þriðjudaginn 13. október 2026 19:30

David Olehla, þjálfari tékkneska liðsins Viagem Usti nad Labem, hefur vakið mikla athygli fyrir viðtal eftir leik. 

Í viðtalinu virtist hann leggja sig allan fram við að horfa ekki á Sabina Jaksova, glæsilega fréttakonu sem ræddi við hann.

Hefur þetta farið í mikla dreifingu á samfélagsmiðlum og vakið kátínu meðal margra. „Hann er að berjast fyrir lífi sínu,“ skrifaði einn netverji um málið. 

Viagem situr nú í öðru sæti næstefstu deildar Tékklands.

Jaksova starfar fyrir Viagem og vakti athygli á sínum tíma þegar hún viðurkenndi að hún hefði ekki mikla þekkingu á knattspyrnu til að byrja með. Það hefur þó lagast með tímanum.

 

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