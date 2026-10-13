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Hrósað í hástert af Carragher og kallað eftir því að Tuchel velji hann í enska landsliðið

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 14. október 2026 07:30
Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands. Getty Images

Bobby Thomas, varnarmaður Coventry, hefur vakið mikla athygli fyrir frammistöðu sína í ensku úrvalsdeildinni og kalla stuðningsmenn til að mynda eftir því að Thomas Tuchel velji hann í enska landsliðið.

Thomas, sem er 25 ára gamall, átti stórleik þegar nýliðarnir unnu Newcastle 4-1 í fyrrakvöld og var valinn maður leiksins af Sky Sports.

Jamie Carragher hrósaði Thomas í hástert eftir leikinn og líkti varnarleik hans við John Terry þegar hann var upp á sitt besta.

„Þetta er nú ágætis samanburður,“ sagði Thomas léttur í bragði þegar hann var spurður út í ummæli Carragher.

Thomas gekk til liðs við Coventry frá Burnley árið 2023 og var valinn í lið ársins í ensku B-deildinni á síðustu leiktíð. 

Verði hann valinn í enska landsliðið verður hann fyrsti leikmaður Coventry til að ná þeim áfanga síðan Dion Dublin spilaði fyrir þjóðina árið 1998.

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