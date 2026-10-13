Almannavarnir gripu inn í rétt fyrir leik Ronaldo og félaga

Cristiano Ronaldo var á meðal markaskorara þegar Al-Nassr vann Neftchi Fergana frá Úsbekistan 3-1 í Meistaradeild Asíu í gær. Leiknum var seinkað um klukkustund vegna eldflaugaviðvörunar í Sádi-Arabíu.
Almannavarnir í Sádi-Arabíu gáfu út öryggisviðvörun aðeins 15 mínútum áður en leikurinn átti að hefjast í Riyadh. Sprengingar heyrðust í borginni um kvöldið og sögðust yfirvöld hafa grandað eldflaug sem skotið hafði verið á borgina.
Þegar leikurinn loks hófst kom Angelo Al-Nassr yfir á 33. mínútu og Ronaldo tvöfaldaði forystuna fyrir leikhlé. Neftchi minnkaði muninn en missti mann af velli áður en sjálfsmark innsiglaði 3-1 sigur Al-Nassr.
Ange Postecoglou stýrir Al-Nassr sem er ríkjandi meistari í Sádi-Arabíu.