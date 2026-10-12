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Rooney útskýrir orð sín - Finnur til með leikmönnum City

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 12. október 2026 15:00

Wayne Rooney, fyrrum fyrirliði Manchester United, segist ekki vilja fá sigurverðlaun fyrir tímabilið 2011/12 þótt Manchester City verði svipt Englandsmeistaratitlinum vegna brota á fjármálareglum.

City hefur verið fundið sekt um meirihluta þeirra brota sem enska úrvalsdeildin ákærði félagið fyrir. Félagið hefur áfrýjað niðurstöðunni og gæti átt yfir höfði sér þungar refsingar.

Manchester United endaði í öðru sæti tímabilið 2011/12, jafnt City að stigum, en Sergio Aguero tryggði City titilinn með sögulegu marki gegn QPR í lokaumferðinni.

Rio Ferdinand, Paul Scholes og David de Gea hafa allir lýst yfir áhuga á að fá sigurverðlaun afhent eftir á verði City svipt titlinum.

Rooney er hins vegar á annarri skoðun.

„Þetta er erfitt. Ég horfi á þetta frá sjónarhóli leikmannanna. Þeir vissu ekki hvað var í gangi og fóru út á völlinn og unnu deildina árið 2012,“ sagði Rooney í Match of the Day 2.

„Við enduðum í öðru sæti. Við urðum ekki meistarar og þess vegna myndi ég ekki vilja fá verðlaunapening fyrir annað sætið.“

Rooney sýndi leikmönnum City jafnframt samúð og sagði þá ekki bera ábyrgð á ákvörðunum stjórnenda félagsins.

Manchester City heldur fram sakleysi sínu og niðurstöðu áfrýjunar er beðið á næstu mánuðum.

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