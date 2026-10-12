Ödegaard gæti hjálpað Arsenal að fá samlanda sinn til félagsins

Arsenal hefur áhuga á Antonio Nusa, 21 árs gömlum kantmanni RB Leipzig.
Football Insider greinir frá þessu og þar kemur jafnframt fram að Martin Ödegaard, fyrirliði Arsenal, gæti tekið þátt í því að reyna að sannfæra leikmanninn um að koma til Englandsmeistaranna.
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Antonio Nusa
Getty Images
Getty Images
Báðir eru þeir leikmenn norska landsliðsins og var Nusa í stóru hlutverki með liðinu er það heillaði á HM vestanhafs í sumar. Þá hefur hann skorað þrjú mörk og lagt upp þrjú í fyrstu fimm leikjum þýsku deildarinnar á leiktíðinni.
Talið er að Tottenham og Brentford hafi einnig áhuga á Nusa, sem er samningsbundinn Leipzig til sumarsins 2029.