Mikil sorg eftir að tilkynnt var um andlát ungs manns í dag - Veiktist um helgina

Doug Loft, fyrrverandi fyrirliði ensku knattspyrnuliðanna Port Vale og Gillingham, er látinn, 39 ára að aldri eftir að hafa veikst skyndilega um helgina.
Loft lék 196 leiki með Port Vale á árunum 2009 til 2014 og var valinn leikmaður ársins hjá félaginu árið 2012. Hann tók síðar við fyrirliðabandinu og leiddi liðið upp úr ensku D-deildinni.
Hann gekk til liðs við Gillingham árið 2014 og varð einnig fyrirliði þar. Loft lék áður með Brighton og kom meðal annars við sögu í ensku B-deildinni með liðinu.
Port Vale, Gillingham og fleiri félög hafa vottað aðstandendum Loft samúð eftir að fréttirnar bárust í dag.