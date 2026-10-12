Fullyrt að hann fái tvo leiki til að bjarga starfinu - Vilja sjá þessa niðurstöðu

Alvaro Arbeloa, knattspyrnustjóri Fulham, er undir mikilli pressu og gætu næstu tveir leikir ráðið framtíð hans hjá félaginu.
Arbeloa tók við Fulham í sumar en byrjunin hefur verið erfið. Liðið tapaði 2-1 gegn Ipswich um helgina eftir að hafa komist yfir. Liðið er á botni deildarinnar með tvö stig.
Knattspyrnumiðillinn Teamtalk segir að forráðamenn Fulham vilji sjá liðið fá að minnsta kosti fjögur stig úr næstu tveimur leikjum, gegn Hull og Coventry. Takist það ekki gæti Spánverjinn misst starfið.
Bæði Hull og Coventry eru nýliðar í ensku úrvalsdeildinni og því þykir þetta gott tækifæri fyrir Fulham til að rétta úr kútnum.