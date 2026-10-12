Forráðamenn United viðurkenna skitu í sumar - Sjá eftir þessum hlutum

Forráðamenn Manchester United eru sagðir viðurkenna innan félagsins að ekki hafi tekist nægilega vel til á félagaskiptamarkaðnum í sumar.
United hefur aðeins unnið einn af fyrstu sex leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni og er þetta versta byrjun félagsins í 40 ár.
Samkvæmt The Sun eru stjórnendur United ósáttir við hvernig til tókst við enduruppbyggingu leikmannahópsins.
Félagið eyddi 155 milljónum punda í sumar og fékk meðal annars Carlos Baleba, Youri Tielemans og Andrey Santos til liðs við sig.
Baleba kostaði 70 milljónir punda en Tielemans og Santos voru ekki efstir á óskalista félagsins.
Elliot Anderson, Mateus Fernandes, Aurelien Tchouameni og Ederson voru allir ofar á listanum en United tókst ekki að tryggja sér þá.
Sérstök vonbrigði eru með að félagið hafi þurft að hætta við kaup á Ederson frá Atalanta eftir að læknisskoðun leiddi í ljós vandamál í hné hans.
Þá eru forráðamenn United sagðir sjá eftir því að hafa ekki keypt vinstri bakvörð.
Félagið ræddi við Newcastle um Lewis Hall en hann skrifaði að lokum undir nýjan samning við Newcastle.
Andrey Santos hefur aðeins spilað 16 mínútur í úrvalsdeildinni frá fyrsta leik tímabilsins.
Pressan á Michael Carrick fer vaxandi en ljóst er að stjórnendur félagsins telja sig einnig bera ábyrgð á slæmri byrjun.