United og Liverpool skoða sama manninn - Er ekki í plönum Barcelona

Liverpool og Manchester United eru sögð hafa áhuga á að fá Alejandro Balde, vinstri bakvörð Barcelona, til liðs við sig þegar félagaskiptaglugginn opnar í janúar.
Samkvæmt spænska miðlinum El Nacional fylgjast bæði ensku stórliðin með stöðu Balde, sem hefur fallið í ónáð hjá Hansi Flick, þjálfara Barcelona.
Balde, sem er 22 ára, hefur aðeins spilað 17 mínútur á tímabilinu og fékk ekki tækifæri í sigri Barcelona gegn Getafe þrátt fyrir að hafa verið til taks í landsleikjahléinu.
Manchester United er talið sýna meiri áhuga á leikmanninum enda hefur Luke Shaw glímt við meiðsli undanfarin ár. Liverpool hefur hins vegar tvo landsliðsbakverði til umráða undir stjórn Andoni Iraola.
Barcelona er sagt tilbúið að hlusta á tilboð í Balde og er verðmiðinn talinn vera um 40 milljónir punda.
Balde kom upp í gegnum La Masia-akademíu Barcelona og hefur leikið 169 leiki fyrir aðallið félagsins. Hann hefur meðal annars orðið spænskur meistari þrisvar sinnum.
Á sínum tíma var Balde talinn einn efnilegasti vinstri bakvörður heims og skrifaði undir nýjan samning árið 2024 með eins milljarðs evra riftunarákvæði.
Framtíð hans hjá Barcelona virðist nú óljós og gæti hann verið á förum í janúar.