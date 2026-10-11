Skaut á stuðningsmenn Liverpool

Enzo Maresca, stjóri Manchester City, var að vonum ánægður eftir 3-0 sigur liðsins gegn Liverpool á Anfield í gær. Hann sagði sigurinn mikilvæg skilaboð eftir allt það sem hefur gengið á hjá félaginu undanfarnar vikur.
City var á dögunum fundið sekt í 114 af 115 ákæruliðum vegna brota á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar. Félagið hefur áfrýjað niðurstöðunni og neitar sök.
Leikmenn liðsins fengu óblíðar móttökur frá stuðningsmönnum Liverpool í gær. Var baulað og til að mynda sungið um að City yrði fellt niður um deildir.
„Við þurfum að læra að takast á við hávaðann í kringum okkur. En á sama tíma þurfum við að búa til hávaða á eigin forsendum með því að vinna leiki. Þegar allt kom til alls voru það okkar stuðningsmenn sem sungu, ekki stuðningsmenn Liverpool,“ sagði Maresca.
City hefur nú unnið alla sex leiki sína í úrvalsdeildinni og er með þriggja stiga forskot á Arsenal á toppnum.