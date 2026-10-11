Sérfræðingur í líkamstjáningu tjáir sig - Segist sjá þetta í fari Carrick

Michael Carrick, knattspyrnustjóri Manchester United, virðist finna verulega fyrir pressunni á Old Trafford ef marka má greiningu líkamstjáningarsérfræðingsins Darren Stanton.
United hefur aðeins fengið sex stig úr fyrstu sex leikjum tímabilsins, sem er versta byrjun félagsins í ensku úrvalsdeildinni í 40 ár.
Liðið gerði 1-1 jafntefli gegn Tottenham í gær þrátt fyrir að hafa verið manni fleiri undir lok leiksins. Dominic Solanke jafnaði fyrir gestina í uppbótartíma og stuðningsmenn United púuðu á liðið eftir leik.
Stanton telur fjögur atriði í líkamstjáningu Carrick benda til mikillar vanlíðanar og óöryggis.
„Carrick lítur út eins og maður undir gríðarlegri pressu. Hann yppir annarri öxlinni, sem bendir til skorts á sjálfstrausti. Hrukkur á enninu sýna áhyggjur og kvíða,“ sagði Stanton við OLBG.
Hann benti einnig á að Carrick þrýsti vörunum saman, sem hann túlkar sem tilraun til að halda aftur af orðum sínum.
Þá telur Stanton að Carrick reki tunguna ítrekað út úr sér til að róa sig.
Carrick tók við United í janúar og náði frábærum árangri sem bráðabirgðastjóri. Honum var í kjölfarið boðinn tveggja ára samningur í maí.
Nú hefur staðan hins vegar gjörbreyst og nöfn Eddie Howe, Julian Nagelsmann og Antonio Conte hafa þegar verið nefnd sem mögulegir arftakar hans.